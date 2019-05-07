Жителі Каракаса шукають золото в каналізації, щоб вижити

Головне, що шукають на дні смердючої річки Гуайри - це золото, срібло і дорогоцінні камені. Ходять легенди, що в стічних водах приховані справжні скарби. Шукачів з кожним місяцем стає все більше. Люди кажуть, що для них це остання надія вижити в злиднях.



Золотовидобувники на річці Гуайри кажуть, що їхня справа не така вже й погана, якщо порівнювати з іншими. За словами шукачів, їх дохід перевищує мінімальний розмір оплати праці і значно більше того, що вони могли б заробляти.



Як повідомляв УНН, влада Венесуели вдвічі підвищили мінімальну зарплату в країні, тепер це майже 8 доларів.