Жители Каракаса ищут золото в канализации, чтобы выжить

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101779 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106037 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108811 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110006 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 136176 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114149 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139461 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144886 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130298 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130345 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Жители Каракаса ищут золото в канализации, чтобы выжить

Жители Каракаса ищут золото в канализации, чтобы выжить

Киев  •  УНН

 • 9933 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В условиях бедности всё больше жителей столичного региона Венесуэлы берутся просеивать ил на дне реки Гуайре, куда уходит большинство сточных вод в Каракасе. Сотни людей ищут здесь ценности, которые по какой-то причине попали в канализацию, и запах их, похоже, не пугает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews. 

Главное, что ищут на дне зловонной реки Гуайре — это золото, серебро и драгоценные камни. Ходят легенды, что в сточных водах скрыты настоящие сокровища. Искателей с каждым месяцем становится всё больше. Люди говорят, что для них это последняя надежда выжить в нищете. 

Золотодобытчики на реке Гуайре говорят, что их дело не так уж и плохо, если сравнивать с другими. По словам искателей, их доход превышает минимальный размер оплаты труда и значительно больше того, что они могли бы зарабатывать.

Как сообщал УНН, власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране, теперь это почти 8 долларов

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