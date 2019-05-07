Жители Каракаса ищут золото в канализации, чтобы выжить

Главное, что ищут на дне зловонной реки Гуайре — это золото, серебро и драгоценные камни. Ходят легенды, что в сточных водах скрыты настоящие сокровища. Искателей с каждым месяцем становится всё больше. Люди говорят, что для них это последняя надежда выжить в нищете.



Золотодобытчики на реке Гуайре говорят, что их дело не так уж и плохо, если сравнивать с другими. По словам искателей, их доход превышает минимальный размер оплаты труда и значительно больше того, что они могли бы зарабатывать.



Как сообщал УНН, власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране, теперь это почти 8 долларов.