Жители Каракаса ищут золото в канализации, чтобы выжить
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В условиях бедности всё больше жителей столичного региона Венесуэлы берутся просеивать ил на дне реки Гуайре, куда уходит большинство сточных вод в Каракасе. Сотни людей ищут здесь ценности, которые по какой-то причине попали в канализацию, и запах их, похоже, не пугает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Главное, что ищут на дне зловонной реки Гуайре — это золото, серебро и драгоценные камни. Ходят легенды, что в сточных водах скрыты настоящие сокровища. Искателей с каждым месяцем становится всё больше. Люди говорят, что для них это последняя надежда выжить в нищете.
Золотодобытчики на реке Гуайре говорят, что их дело не так уж и плохо, если сравнивать с другими. По словам искателей, их доход превышает минимальный размер оплаты труда и значительно больше того, что они могли бы зарабатывать.
Как сообщал УНН, власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране, теперь это почти 8 долларов.