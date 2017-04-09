Житель Львова виявив на власному подвір'ї вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сьогодні, 9 квітня, о 10:30 на оперативну лінію “102” надійшло повідомлення від 41-річного львів’янина, про те, що на власному подвір’ї він виявив предмет, схожий на вибуховий пристрій. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
“На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог та слідчо-оперативна група. Встановлено, що знахідка є саморобним вибуховим пристроєм. Правоохоронці знешкодили його та скерували на експертизу”, — йдеться у повідомленні.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, як повідомив депутат Дніпровської райради Херсона Олександр Власов 6 квітня, в офісі херсонських активістів знайшли корпус від гранати Ф-1 і рушницю.