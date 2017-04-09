Житель Львова обнаружил в собственном дворе взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня, 9 апреля, в 10:30 на оперативную линию “102” поступило сообщение от 41-летнего львовянина, о том, что в собственном дворе он обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Львовской области.
“На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог и следственно-оперативная группа. Установлено, что находка является самодельным взрывным устройством. Правоохранители обезвредили его и направили на экспертизу”, — говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, как сообщил депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов 6 апреля, в офисе херсонских активистов нашли корпус от гранаты Ф-1 и ружье.