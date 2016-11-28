Житель Донеччини викинув з вікна 27-річну дівчину, коли вона знепритомніла

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що лікарні доставили жінку, яка у стані алкогольного сп’яніння випала з вікна багатоповерхового будинку.

Жінка у важкому стані була госпіталізована до хірургічного відділення, але врятувати її життя не вдалось. Загиблою виявилася 27-річна жителька міста Українськ.

В результаті проведених заходів оперативники встановили, що жінка не вчиняла самогубство, її викинули з вікна. Причетним до злочину виявився 33-річний місцевий житель.

Того вечора дівчина розпивала спиртні напої у себе вдома з двома чоловіками. Один з них був її співмешканцем, інший — знайомим.

Після вживання алкоголю гість вирішив йти додому, а хазяйка квартири пішла його провести. Однак сп’янілий чоловік на сходовому майданчику почав домагатися дівчини і між ними виникла сварка, під час якої чоловік вдарив дівчину і вона знепритомніла. Молодик подумав, що вбив хазяйку і, намагаючись приховати сліди злочину, скинув дівчину з віконного отвору між третім та четвертим поверхами.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.