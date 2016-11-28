Житель Донецкой области выбросил из окна 27-летнюю девушку, когда она потеряла сознание

В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставили женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения выпала из окна многоэтажного дома.

Женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в хирургическое отделение, но спасти его жизнь не удалось. Погибшей оказалась 27-летняя жительница города Украинск.

В результате проведенных мероприятий оперативники установили, что женщина не совершала самоубийство, ее выбросили из окна. Причастным к преступлению оказался 33-летний местный житель.

В тот вечер девушка распивала спиртные напитки у себя дома с двумя мужчинами. Один из них был ее сожителем, второй - знакомым.

После употребления алкоголя гость решил идти домой, а хозяйка квартиры ушла его провести. Однако пьяный мужчина на лестничной площадке начал добиваться девушку и между ними возникла ссора, во время которой мужчина ударил девушку и она потеряла сознание. Мужчина подумал, что убил хозяйку и, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил девушку из оконного проема между третьим и четвертым этажами.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.