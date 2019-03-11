Жіноча молодіжна збірна України стала переможцем Кубку Європи з метань

Чоловіча збірна України виграла бронзові медалі, а у віковій категорії U-23 "жовто-сині" чоловіки були другими. Жіноча збірна була четвертою.



В індивідуальному виді медаль Кубка Європи з метань у другий день змагань виграв Руслан Валітов. Він став третім з метання диска серед молоді (55,93 м).



Багатоборка Аліна Шух знову змагалася у секторі для метання списа серед молоді. З результатом 51,49 метрів вона посіла у Шаморині шосте місце.



У змаганнях з метання списа серед чоловіків Україну представляв Олександр Ничипорчук. З найкращим результатом сезону – 73,48 метрів – він став третім у групі В.



У змаганнях з метання молота серед молоді Юлія Кисельова з найкращим результатом сезону (63,59 м) посіла сьоме місце.



Натомість Ольга Голодна повторила найкраще досягнення сезону і посіла восьме місце зі штовхання ядра (16,85 м)

Додамо, що Артем Левченко з результатом 17,42 метри був десятим зі штовхання ядра серед молоді.