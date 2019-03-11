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Женская молодежная сборная Украины стала победителем Кубка Европы по метаниям

Женская молодежная сборная Украины стала победителем Кубка Европы по метаниям

Киев  •  УНН

 • 6089 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Шаморин завершился Кубок Европы по метаниям на котором женская молодежная сборная Украины победила в командном зачете, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Мужская сборная Украины выиграла бронзовые медали, а в возрастной категории U-23 "желто-синие" мужчины были вторыми. Женская сборная была четвертой.

В индивидуальном виде медаль Кубка Европы по метаниям во второй день соревнований выиграл Руслан Валитов. Он стал третьим по метанию диска среди молодежи (55,93 м).

Многоборка Алина Шух снова соревновалась в секторе для метания копья среди молодежи. С результатом 51,49 метров она заняла в Шаморин шестое место.

В соревнованиях по метанию копья среди мужчин Украину представлял Александр Ничипорчук. С лучшим результатом сезона - 73,48 метров - он стал третьим в группе В.

В соревнованиях по метанию молота среди молодежи Юлия Киселева с лучшим результатом сезона (63,59 м) заняла седьмое место.

Зато Ольга Голодная повторила лучшее достижение сезона и заняла восьмое место по толканию ядра (16,85 м)
Добавим, что Артем Левченко с результатом 17,42 метра был десятым по толканию ядра среди молодежи.

Украинские Национальные Новости

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