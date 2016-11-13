Жінку з наркотиками затримали у Кривому Розі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вчора, 11 листопада, патрульним поліцейським надійшов виклик, що по вулиці Щегловська, знаходяться наркозалежні люди, повідомили у прес-службі патрульної поліції Кривого Рогу, пише УНН-Центр.
На місці подій правоохоронці помітили підозрілу жінку, при поверхневому огляді якої, полісмени виявили пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
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Про походження речовини жінка пояснень не надала. На місце було викликано слідчо-оперативну групу поліції.