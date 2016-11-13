Женщину с наркотиками задержали в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вчера, 11 ноября, патрульным полицейским поступил вызов, что по улице Щегловская, находятся наркозависимые люди, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога, пишет УНН-Центр.
На месте событий правоохранители заметили подозрительную женщину, при поверхностном осмотре которой, полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщину с наркотиками задержали на детской площадке на Днепропетровщине
О происхождении вещества женщина объяснений не предоставила. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции.