Жінку, яка нанесла ножові поранення знайомій, заарештували на Луганщині

Встановлено, що 8 січня 2017 року у місті Лисичанськ під час спільного вживання алкогольних напоїв між двома жінками виник конфлікт, в ході якого одна з жінок нанесла удар ножем своїй приятельці в область грудної клітини зліва. Потерпіла наразі перебуває у лікарні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Правопорушницю взято під варту.

Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.