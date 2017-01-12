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Жінку, яка нанесла ножові поранення знайомій, заарештували на Луганщині

Жінку, яка нанесла ножові поранення знайомій, заарештували на Луганщині

Київ • УНН

 • 6591 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На Луганщині заарештували жінку, яка нанесла тяжкі ножові поранення своїй знайомій. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що 8 січня 2017 року у місті Лисичанськ під час спільного вживання алкогольних напоїв між двома жінками виник конфлікт, в ході якого одна з жінок нанесла удар ножем своїй приятельці в область грудної клітини зліва. Потерпіла наразі перебуває у лікарні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Правопорушницю взято під варту.

Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Українські Національні Новини

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