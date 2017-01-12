Женщину, которая нанесла ножевые ранения знакомой, арестовали в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Луганской области арестовали женщину, которая нанесла тяжкие ножевые ранения своей знакомой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что 8 января 2017 года в городе Лисичанск во время совместного употребления алкогольных напитков между двумя женщинами возник конфликт, в ходе которого одна из женщин нанесла удар ножом своей приятельнице в область грудной клетки слева. Потерпевшая сейчас находится в больнице.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Правонарушительница взята под стражу.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.