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Женщину, которая нанесла ножевые ранения знакомой, арестовали в Луганской области

Женщину, которая нанесла ножевые ранения знакомой, арестовали в Луганской области

Киев • УНН

 • 6586 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Луганской области арестовали женщину, которая нанесла тяжкие ножевые ранения своей знакомой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что 8 января 2017 года в городе Лисичанск во время совместного употребления алкогольных напитков между двумя женщинами возник конфликт, в ходе которого одна из женщин нанесла удар ножом своей приятельнице в область грудной клетки слева. Потерпевшая сейчас находится в больнице.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Правонарушительница взята под стражу.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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