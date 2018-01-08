Жінка з ознаками наркотичного сп’яніння провезла патрульного півкілометра на капоті авто
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Львові, вчора 7 січня, місцева мешканка, збила і провезла півкілометра на капоті свого автомобіля, патрульного поліцейського. Про це в мережі Facebook повідомила Патрульна поліція Львівської області, передає УНН.
За словами правоохоронців, на вулиці Генерала Чупринки патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху.
"На вимогу патрульного жінка-водій відмовилася пред’являти документи. Під час спілкування із порушницею, інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. Раптом жінка навмисно здійснила рух і здійснила наїзд спочатку на одного інспектора, якого від удару відкинуло убік, а тоді вивернувши кермом збила другого інспектора і повезла його на капоті. Провізши його по вулиці Генерала Чупринки, повернувши на вулицю Ю.Захаревича, а згодом на вулицю Котляревського – скинула патрульного з капоту і на великій швидкості покинула місце пригоди", - розповіли в патрульній поліції.
Патрульні встановили кому належить автомобіль і виявили його в подвір’ї на вулиці Княгині Ольги з ушкодженням капоту та лівого дзеркала.
"Особу громадянки також встановлено. Свідки вказали, що з автомобіля вибігла жінка і забігла у під’їзд. 26-річна жінка вже неодноразово порушувала правила дорожнього руху", - додали правоохоронці.
В поліції додали, що постраждалого патрульного забрала швидка, у нього діагностували забої, садна та перелом руки. На місці події працювали слідчі. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.
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