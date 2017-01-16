Жінка вистрибнула з 8 поверху в Ужгороді

Згодом в УПП міст Ужгород та Мукачеве повідомили, що загибла виявилася місцевою мешканкою м.Ужгород 1975 року народження. Також стало відомо, що, зі слів свідків, жінка ймовірно вчинила самогубство.

Наразі тіло загиблої вже забрали на судово-медичну експертизу. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з′ясовують обставини та причини трагедії.

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