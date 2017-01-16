Женщина выбросилась с 8 этажа в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня после обеда, 16 января, в Ужгороде на улице Заньковецкой было найдено тело женщины, которая вероятно выбросилась с балкона 8 этажа. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.
Впоследствии в УПП городов Ужгород и Мукачево сообщили, что погибшая оказалась местной жительницей г. Ужгород 1975 года. Также стало известно, что, по словам свидетелей, женщина вероятно совершила самоубийство.
Сейчас тело погибшей уже забрали на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, шестилетний ребенок выпал из окна 8 этажа в Хмельницком.