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Женщина выбросилась с 8 этажа в Ужгороде

Женщина выбросилась с 8 этажа в Ужгороде

Киев • УНН

 • 7836 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня после обеда, 16 января, в Ужгороде на улице Заньковецкой было найдено тело женщины, которая вероятно выбросилась с балкона 8 этажа. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.

Впоследствии в УПП городов Ужгород и Мукачево сообщили, что погибшая оказалась местной жительницей г. Ужгород 1975 года. Также стало известно, что, по словам свидетелей, женщина вероятно совершила самоубийство.

Сейчас тело погибшей уже забрали на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, шестилетний ребенок выпал из окна 8 этажа в Хмельницком.

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