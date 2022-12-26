Жертвами сильного снігопаду в Японії стали 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сильний снігопад у Японії забрав життя 17 і став причиною поранення понад 90 людей, а сотні будинків залишилися без електрики, заявили в понеділок представники служби боротьби зі стихійними лихами, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Потужні атмосферні фронти обрушили сильний снігопад на північні регіони країни минулого тижня, внаслідок чого сотні автомобілів зупинилися на автомагістралях, служби доставки затримували замовлення і до суботи було відомо про 11 жертв. За даними Агентства боротьби з пожежами та стихійними лихами, до ранку понеділка через сильний снігопад у різдвяні вихідні кількість загиблих досягла 17, а кількість поранених - 93. Багато хто з них впав під час прибирання снігу з дахів або був похований під товстими купами снігу, що зісковзували з дахів.
Муніципальна влада в постраждалих від снігопаду регіонах закликала жителів бути обережними під час прибирання снігу і не працювати самим.
У Ніїгаті, відомому вирощуванням рису, деякі виробники моті або рисових коржиків, які традиційні для святкування Нового року, заявили про затримки з доставкою, і що їх моті можуть не дійти до своїх клієнтів вчасно.
У багатьох частинах північного сходу Японії випало втричі більше снігу, ніж у середньому сезон.
Сильний снігопад зруйнував опору електропередачі на північному головному острові Японії, внаслідок чого у різдвяний ранок близько 20 000 будинків залишилися без електрики, хоча того ж дня електрика була відновлена в більшості районів, за даними міністерства економіки та промисловості країни.
За даними міністерства транспорту, рух десятків поїздів та авіарейсів у північній Японії було припинено до неділі, але з того часу рух в основному відновився.
Доповнення
У США внаслідок снігової бурі та холодів загинули щонайменше 35 людей.