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Жертвами сильного снігопаду в Японії стали 17 людей

Жертвами сильного снігопаду в Японії стали 17 людей

Київ • УНН

 • 372038 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сильний снігопад у Японії забрав життя 17 і став причиною поранення понад 90 людей, а сотні будинків залишилися без електрики, заявили в понеділок представники служби боротьби зі стихійними лихами, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Потужні атмосферні фронти обрушили сильний снігопад на північні регіони країни минулого тижня, внаслідок чого сотні автомобілів зупинилися на автомагістралях, служби доставки затримували замовлення і до суботи було відомо про 11 жертв. За даними Агентства боротьби з пожежами та стихійними лихами, до ранку понеділка через сильний снігопад у різдвяні вихідні кількість загиблих досягла 17, а кількість поранених - 93. Багато хто з них впав під час прибирання снігу з дахів або був похований під товстими купами снігу, що зісковзували з дахів.

Муніципальна влада в постраждалих від снігопаду регіонах закликала жителів бути обережними під час прибирання снігу і не працювати самим.

У Ніїгаті, відомому вирощуванням рису, деякі виробники моті або рисових коржиків, які традиційні для святкування Нового року, заявили про затримки з доставкою, і що їх моті можуть не дійти до своїх клієнтів вчасно.

У багатьох частинах північного сходу Японії випало втричі більше снігу, ніж у середньому сезон.

Сильний снігопад зруйнував опору електропередачі на північному головному острові Японії, внаслідок чого у різдвяний ранок близько 20 000 будинків залишилися без електрики, хоча того ж дня електрика була відновлена в більшості районів, за даними міністерства економіки та промисловості країни.

За даними міністерства транспорту, рух десятків поїздів та авіарейсів у північній Японії було припинено до неділі, але з того часу рух в основному відновився.

Доповнення

У США внаслідок снігової бурі та холодів загинули щонайменше 35 людей.

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