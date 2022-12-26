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Жертвами сильного снегопада в Японии стали 17 человек

Жертвами сильного снегопада в Японии стали 17 человек

Киев • УНН

 • 372035 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сильный снегопад в Японии унес жизни 17 и стал причиной ранения более 90 человек, а сотни домов остались без электричества, заявили в понедельник представители службы по борьбе со стихийными бедствиями, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Мощные атмосферные фронты обрушили сильный снегопад на северные регионы страны на прошлой неделе, в результате чего сотни автомобилей остановились на автомагистралях, службы доставки задерживали заказы и к субботе было известно об 11 жертвах. По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, к утру понедельника из-за сильного снегопада в рождественские выходные число погибших достигло 17, а число раненых - 93. Многие из них упали во время уборки снега с крыш или были погребены под толстыми кучами снега, соскальзывающими с крыш.

Муниципальные власти в пострадавших от снегопада регионах призвали жителей соблюдать осторожность во время уборки снега и не работать в одиночку.

В Ниигате, известном выращиванием риса, некоторые производители моти или рисовых лепешек, которые традиционны для празднования Нового года, заявили о задержках с доставкой, и что их моти могут не дойти до своих клиентов вовремя.

Во многих частях северо-востока Японии выпало в три раза больше снега, чем в среднем за сезон.

Сильный снегопад разрушил опору электропередачи на самом северном главном острове Японии, в результате чего в рождественское утро около 20 000 домов остались без электричества, хотя в тот же день электричество было восстановлено в большинстве районов, по данным министерства экономики и промышленности страны.

По данным министерства транспорта, движение десятков поездов и авиарейсов в северной Японии было приостановлено до воскресенья, но с тех пор движение в основном возобновилось.

Дополнение

В США< /a> в результате снежной бури и холодов погибли по меньшей мере 35 человек.

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