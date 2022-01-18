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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 4365 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Жереб визначив чвертьфінальні пари Кубку України з баскетболу

Жереб визначив чвертьфінальні пари Кубку України з баскетболу

Київ • УНН

 • 17282 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. В офісі Федерації баскетболу України відбулося жеребкування вирішальних стадій чоловічого Кубка України, в рамках якого було визначено не тільки пари 1/4 фіналу та потенційні суперники по півфіналам, а й міста, які прийматимуть команди в матчах цих стадій, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

На проведення матчів 1/4 та 1/2 фіналу претендували п'ять арен - ПС "Венето-Спорт" (Київ), "GYMMAXX" (Київ), ПС "Юність" (Запоріжжя), СК "Слобожанське" (Слобожанське) та СК "Шиннік" (Дніпро).

У підсумку матчі пройдуть у Запоріжжі та "GYMMAXX" (Київ).

Запоріжжя, ПС "Юність", розклад матчів:

1/4 фіналу. 16 березня:

"Тернопіль" — Прометей"

"Запоріжжя" — Київ-Баскет"

1/2 фіналу. 17 березня:

"Тернопіль" — "Прометей"/"Запоріжжя" — "Київ-Баскет"

Київ, GYMMAXX

1/4 фіналу. 16 березня:

"Будівельник" — "Хімік"

"Дніпро" — "Кривбас"

1/2 фіналу. 17 березня:

"Будівельник" — "Хімік"/"Дніпро" — "Кривбас".

Нагадаємо

Баскетбол: "Київ-Баскет" завдав поразки "Хіміку". 

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