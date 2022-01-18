Жереб визначив чвертьфінальні пари Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В офісі Федерації баскетболу України відбулося жеребкування вирішальних стадій чоловічого Кубка України, в рамках якого було визначено не тільки пари 1/4 фіналу та потенційні суперники по півфіналам, а й міста, які прийматимуть команди в матчах цих стадій, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
На проведення матчів 1/4 та 1/2 фіналу претендували п'ять арен - ПС "Венето-Спорт" (Київ), "GYMMAXX" (Київ), ПС "Юність" (Запоріжжя), СК "Слобожанське" (Слобожанське) та СК "Шиннік" (Дніпро).
У підсумку матчі пройдуть у Запоріжжі та "GYMMAXX" (Київ).
Запоріжжя, ПС "Юність", розклад матчів:
1/4 фіналу. 16 березня:
"Тернопіль" — Прометей"
"Запоріжжя" — Київ-Баскет"
1/2 фіналу. 17 березня:
"Тернопіль" — "Прометей"/"Запоріжжя" — "Київ-Баскет"
Київ, GYMMAXX
1/4 фіналу. 16 березня:
"Будівельник" — "Хімік"
"Дніпро" — "Кривбас"
1/2 фіналу. 17 березня:
"Будівельник" — "Хімік"/"Дніпро" — "Кривбас".
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