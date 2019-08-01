Зґвалтував та пограбував: стали відомі подробиці затримання таксиста у Києві

Так, до Святошинського управління поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її зґвалтував водій таксі, примусив перерахувати на його картку гроші і забрав телефон. Інформацію про злочин та прикмети зловмисника негайно передали всім патрулям, які розпочали його пошуки. Оперативники встановили автомобіль та особу імовірного зловмисника.

У ході розкриття злочину дільничний Голосіївського управління поліції роздав орієнтування щодо розшуку підозрюваного у закладах харчування та апартаментах тимчасового проживання.

Згодом до поліцейського звернувся працівник одного зі столичних хостелів, який впізнав зловмисника та повідомив, що той нещодавно поселився у них. Тож правоохоронці прибули на місце, де й затримали правопорушника. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який працює у службі таксі. Він неодноразово судимий на території України та іншої держави за майнові злочини та шахрайство.

Зловмисника затримали. Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні зґвалтування та пограбування.

Нагадаємо, у Полтаві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 20-річну дівчину.