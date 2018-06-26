Зґвалтування дівчинки на Дніпропетровщині: затриманому оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Чоловіка, який зґвалтував 10-річну дівчинку у Новомосковському районі, затримали та оголосили про підозру. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"25 червня близько 16 години по спецлінії "102" надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Новомосковського району про те, що невідомий чоловік під погрозою ножа зґвалтував його 10-річну доньку. Дівчинка у вкрай тяжкому стані доставлена до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали чоловіка, який, за орієнтуванням, був схожий на ґвалтівника. Ним виявився раніше судимий за скоєння аналогічного злочину мешканець сусіднього населеного пункту 1990 року народження. Під час затримання у підозрюваного вилучили одяг зі слідами крові.
Слідчий підрозділ за вказаним фактом розпочав кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 152 КК України. Також затриманому оголошено про підозру.
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Нагадаємо, чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку в Дніпропетровській області.