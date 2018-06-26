Изнасилование девочки в Днепропетровской области: задержанному объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку в Новомосковском районе, задержали и объявили о подозрении. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"25 июня около 16 часов по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя одного из сел Новомосковского района о том, что неизвестный мужчина под угрозой ножа изнасиловал его 10-летнюю дочь. Девочка в крайне тяжелом состоянии доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали мужчину, который, по ориентировке, был похож на насильника. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления житель соседнего населенного пункта 1990 года рождения. Во время задержания у подозреваемого изъяли одежду со следами крови.
Следственное подразделение по данному факту начало уголовное производство с правовой квалификацией ч. 4 ст. 152 УК Украины. Также задержанному объявлено о подозрении.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в Днепропетровской области.