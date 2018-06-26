Изнасилование девочки в Днепропетровской области: задержанному объявили о подозрении

"25 июня около 16 часов по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя одного из сел Новомосковского района о том, что неизвестный мужчина под угрозой ножа изнасиловал его 10-летнюю дочь. Девочка в крайне тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину, который, по ориентировке, был похож на насильника. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления житель соседнего населенного пункта 1990 года рождения. Во время задержания у подозреваемого изъяли одежду со следами крови.

Следственное подразделение по данному факту начало уголовное производство с правовой квалификацией ч. 4 ст. 152 УК Украины. Также задержанному объявлено о подозрении.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в Днепропетровской области.