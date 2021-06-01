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Згвалтували і кинули при дорозі: за смерть неповнолітньої на Полтавщині під підозрою вже двох юнаків

Київ • УНН

 • 18543 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У резонансній справі про смерть 16-річної дівчини на Полтавщині, тіло якої місяць тому знайшли при дорозі в одному з місцевих сіл, є вже два фігуранти - 15-річний та 20-річний юнаки, з якими дівчина відпочивала перед загибеллю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу комунікації поліції Полтавщини.

Згвалтували і кинули при дорозі: за смерть неповнолітньої на Полтавщині під підозрою вже двох юнаків

Що було раніше

Тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі дороги в селі Бреусівка місцеві жителі. За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої.

У свідоцтві про смерть дівчини судово-медичним експертом Кременчуцького бюро СМЕ зазначено, що вона померла внаслідок отруєння алкоголем, набряку головного мозку та токсичної енцефалопатії.

Однак, запідозрили і згвалтування дівчини. Тоді ж одному із 15-річних юнаків на перших етапах слідства було вручено підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня Комсомольський міський суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Новий підозрюваний

І вже сьогодні стало відомо, що слідчий повідомив 20-річному місцевому жителю про підозру у скоєнні підбурювання до зґвалтування неповнолітньої дівчини, а також за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої, та втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність. Це вже другий фігурант із компанії, в якій відпочивала потерпіла, кому слідчі повідомили про підозру.

Слідчими погоджене клопотання про обрання запобіжного заходу для 20-річного підозрюваного та направлено його до Комсомольського міського суду для розгляду.

Деталі

Поліцейські також встановили особу, яка продала горілку неповнолітньому із компанії, у якій відпочивала померла 16-річна дівчина. Стосовно 39-річної місцевої жінки складений адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152),
  • ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136),
  • підбурювання іншого співучасника до скоєння зґвалтування (ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152),
  • втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ч. 1 статті 304) Кримінального кодексу України.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, торік в Україні щодоби ставалося в середньому одне згвалтування. Загалом у 2020 році сталося 374 згвалтування, що на 7,5% більше, ніж у 2019 році. Розкрито торік 98% таких злочинів.

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