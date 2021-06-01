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Изнасиловали и бросили у дороги: за смерть несовершеннолетней в Полтавской области под подозрением уже двое юношей

Киев • УНН

 • 18543 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В резонансном деле о смерти 16-летней девушки в Полтавской области, тело которой месяц назад нашли у дороги в одном из местных сел, уже два фигуранта - 15-летний и 20-летний юноши, с которыми девушка отдыхала перед гибелью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции области.

Изнасиловали и бросили у дороги: за смерть несовершеннолетней в Полтавской области под подозрением уже двое юношей

Что было ранее

Тело девушки обнаружили 30 апреля на обочине дороги в селе Бреусовка местные жители. По предварительной информации следствия, накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки.

В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом Кременчугского бюро СМЭ указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Однако, заподозрили и изнасилование девушки. Тогда же одному из 15-летних юношей на первых этапах следствия было вручено подозрение в изнасиловании 16-летней девушки. А 7 мая Комсомольский городской суд Полтавской области избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Новый подозреваемый

И уже сегодня стало известно, что следователь сообщил 20-летнему местному жителю о подозрении в совершении подстрекательства к изнасилованию несовершеннолетней девушки, а также за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшей, и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Это уже второй фигурант из компании, в которой отдыхала потерпевшая, кому следователи сообщили о подозрении.

Следователями согласовано ходатайство об избрании меры пресечения для 20-летнего подозреваемого и направлено его в Комсомольский городской суд для рассмотрения.

Детали

Полицейские также установили лицо, продавшее водку несовершеннолетнему из компании, в которой отдыхала умершая 16-летняя девушка. Относительно 39-летней местной женщины составлен административный протокол по части 3 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На данный момент следователи полиции осуществляют расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152),
  • неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это деяние повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 136),
  • подстрекательство другого соучастника к совершению изнасилования (ч. 4 статьи 27 ч. 3 ст. 152),
  • вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 1 статьи 304) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

По данным из отчета Нацполиции, в прошлом году в Украине ежесуточно происходило в среднем одно изнасилование. Всего в 2020 году произошло 374 изнасилования, что на 7,5% больше, чем в 2019 году. Раскрыто в прошлом году 98% таких преступлений.

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