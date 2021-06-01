Изнасиловали и бросили у дороги: за смерть несовершеннолетней в Полтавской области под подозрением уже двое юношей

КИЕВ. 1 июня. УНН. В резонансном деле о смерти 16-летней девушки в Полтавской области, тело которой месяц назад нашли у дороги в одном из местных сел, уже два фигуранта - 15-летний и 20-летний юноши, с которыми девушка отдыхала перед гибелью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции области.