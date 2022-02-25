Зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські сили протиповітряної оборони збили вертоліт і штурмовик окупантів. Про це повідомили у Командуванні повітряних сил України, інформує УНН.
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“Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі — вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. Слава українським зеніткам!”, — йдеться в повідомленні.
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