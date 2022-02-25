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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі

Зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі

Київ • УНН

 • 148766 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські сили протиповітряної оборони збили вертоліт і штурмовик окупантів. Про це повідомили у Командуванні повітряних сил України, інформує УНН.

Цитата

“Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі — вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. Слава українським зеніткам!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

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