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“Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели — вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Киевской области ПВО сбили российский ИЛ-76 с вражеским десантом на борту.