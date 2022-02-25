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15 марта, 19:03 • 83514 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121570 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113134 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107629 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95985 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93516 просмотра

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15 марта, 10:46 • 81877 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели

Зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели

Киев • УНН

 • 148765 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинские силы противовоздушной обороны сбили вертолет и штурмовик оккупантов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Украины, информирует УНН.

Цитата

“Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели — вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Киевской области ПВО сбили российский ИЛ-76 с вражеским десантом на борту.

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