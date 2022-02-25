Зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинские силы противовоздушной обороны сбили вертолет и штурмовик оккупантов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Украины, информирует УНН.
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“Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели — вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Киевской области ПВО сбили российский ИЛ-76 с вражеским десантом на борту.