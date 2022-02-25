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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Київській області ППО збили російський ІЛ-76 із ворожим десантом на борту

У Київській області ППО збили російський ІЛ-76 із ворожим десантом на борту

Київ • УНН

 • 302901 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗС України, генерал-лейтенант Валерій Залужний, інформує УНН.

Цитата

“Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!”, — йдеться в дописі.

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