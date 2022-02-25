У Київській області ППО збили російський ІЛ-76 із ворожим десантом на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗС України, генерал-лейтенант Валерій Залужний, інформує УНН.
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“Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!”, — йдеться в дописі.
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