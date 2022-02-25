В Киевской области ПВО сбили российский ИЛ-76 с вражеским десантом на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинские силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВС Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный, информирует УНН.
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“Наши Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!",- говорится в заметке.
Напомним
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