Землетрус в Ірані: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Щонайменше три людини загинули, ще 243 постраждали в результаті потужного землетрусу магнітудою 5,9, що стався в неділю на заході Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Згідно Іранському сейсмологічному центру, землетрус магнітудою 5,9 стався в місті Тазехабад провінції Керманшах. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 км. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 34,631 градуса північної широти і 46,220 градуса східної довготи.
Підземні поштовхи відчувалися в сусідніх провінціях Лурестан і Ілам, а також в прикордонних районах Іраку.
Жителі Тазехабада і сусідніх провінцій під час поштовхів в паніці вибігали на вулицю, а потім стали розміщуватися в наметах в парках.
Нагадаємо, вчора повідомлялося про двох загиблих і 240 поранених.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті землетрусів на індонезійському острові Ломбок збільшилася до 555 осіб, йдеться в заяві Управління по ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.