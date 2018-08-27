Землетрясение в Иране: количество погибших возросло

Согласно Иранскому сейсмологическому центру, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в городе Тазехабад провинции Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,631 градуса северной широты и 46,220 градуса восточной долготы.

Подземные толчки ощущались в соседних провинциях Лурестан и Илам, а также в пограничных районах Ирака.

Жители Тазехабада и соседних провинций во время толчков в панике выбегали на улицу, а потом стали размещаться в палатках в парках.



Напомним, вчера сообщалось о двух погибших и 240 раненных.



Как сообщал УНН, количество погибших в результате землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилась до 555 человек, говорится в заявлении Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.