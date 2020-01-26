Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 38 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що на даний момент підтверджена загибель 38 осіб через землетрус. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Анадолу".
"Число жителів східної провінції Елазиг, які звернулися до лікарень після руйнівного землетрусу 24 січня, знизилося до 104 чоловік, повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа. Він нагадав, що з моменту землетрусу пройшло вже 41 годин. Підтверджено загибель 38 осіб, четверо з яких померли в сусідній з Анкарою провінції Малатья", - йдеться у повідомленні.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 стався в п'ятницю в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тис. людей. Осередок стихії, що торкнулася також сусідню провінцію Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.
Раніше сьогодні, 26 січня, повідомлялося про 36 загиблих осіб. Також у посольстві уточнили інформацію щодо можливих постраждалих серед українців від землетрусу.