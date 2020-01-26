У Туреччині кількість загиблих через землетрус зросла до 36 осіб

"Підтверджено загибель 36 осіб, четверо з яких померли в сусідній з Анкарою провінції Малатья. В цілому в лікарні звернулося 1607 осіб, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Число постраждалих становить 594 людини, в даний момент в лікарнях залишаються 104 людини. Вчора в реанімації перебувало 34 людини, сьогодні це число знизилося до 13", - сказав Коджа.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 стався в п'ятницю в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тис. чоловік. Осередок стихії, що торкнулася також сусідню провінцію Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 35 загиблих.