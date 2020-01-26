У Туреччині кількість загиблих через землетрус зросла до 36 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що на даний момент підтверджена загибель 36 осіб через землетрус. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Анадолу".
"Підтверджено загибель 36 осіб, четверо з яких померли в сусідній з Анкарою провінції Малатья. В цілому в лікарні звернулося 1607 осіб, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Число постраждалих становить 594 людини, в даний момент в лікарнях залишаються 104 людини. Вчора в реанімації перебувало 34 людини, сьогодні це число знизилося до 13", - сказав Коджа.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 стався в п'ятницю в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тис. чоловік. Осередок стихії, що торкнулася також сусідню провінцію Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 35 загиблих.