В Турции число погибших из-за землетрясения возросло до 36 человек

"Подтверждена гибель 36 человек, четверо из которых умерли в соседней с Анкарой провинции Малатья. В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, в данный момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находилось 34 человека, сегодня это число снизилось до 13", - сказал Коджа.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Напомним, ранее сообщалось о 35 погибших.