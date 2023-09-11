Землетрус у Марокко: з'явилось відео зруйнованих селищ

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“В інтернеті з'явилися зйомки зруйнованих сіл у Марокко з висоти пташиного польоту. Рятувальні операції продовжуються”, - підписали відео у ВВС.

Нагадаємо

У п'ятницю пізно увечері, 8 вересня, на півночі Африки, у Королівстві Марокко, стався землетрус у гірській місцевості магнітудою 6,8.

Також відомо, що внаслідок катастрофічного землетрусу кількість жертв перевищила 2100 осіб і, ймовірно, зростатиме й далі. У віддалених селах тривають пошуки зниклих безвісти. Це найбільший за понад 60 років землетрус.