Землетрясение в Марокко: появилось видео разрушенных поселков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В сети появилось видео, демонстрирующее разрушения домов в результате землетрясения в Марокко, от которого погибло более 2000 человек. Видео было снято с высоты птичьего полета, и на нем видны масштабы разрушений, сообщает ВВС, передает УНН.
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“В интернете появились съемки разрушенных деревень в Марокко с высоты птичьего полета. Спасательные операции продолжаются”, - подписали видео в ВВС.
Напомним
В пятницу поздно вечером, 8 сентября, на севере Африки, в Королевстве Марокко, произошло землетрясение в горной местности магнитудой 6,8.
Также известно, что в результате катастрофического землетрясения количество жертв превысило 2100 человек и, вероятно, будет расти и дальше. В отдаленных селах продолжаются поиски пропавших без вести. Это крупнейшее за более чем 60 лет землетрясение.