Землетрясение в Марокко: появилось видео разрушенных поселков

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“В интернете появились съемки разрушенных деревень в Марокко с высоты птичьего полета. Спасательные операции продолжаются”, - подписали видео в ВВС.

Напомним

В пятницу поздно вечером, 8 сентября, на севере Африки, в Королевстве Марокко, произошло землетрясение в горной местности магнитудой 6,8.

Также известно, что в результате катастрофического землетрясения количество жертв превысило 2100 человек и, вероятно, будет расти и дальше. В отдаленных селах продолжаются поиски пропавших без вести. Это крупнейшее за более чем 60 лет землетрясение.