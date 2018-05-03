Земан: в Чехії виготовлявся і зберігався нервово-паралітичний газ "Новачок"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Нервово-паралітичний газ “Новачок” в незначній кількості виготовлявся і зберігався в Чехії. Про це заявив у четвер президент республіки Мілош Земан, виступаючи по телеканалу Barrandov, інформує УНН.
“Був у нас вироблений і складований „Новачок“, нехай і в невеликій кількості. Ми знаємо, де і коли. Не будемо лицемірні. Не потрібно брехати про це”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, філія Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, що знаходиться в російському місті Шихан, в якому могли зробити отруту “Новачок”, зносить свої корпуси.