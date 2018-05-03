Земан: в Чехии изготавливался и хранился нервно-паралитический газ "Новичок"

“Был у нас выработан и складирован „Новичок“, пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно врать об этом”, — отметил он.

Как сообщал УНН, филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, который находится в российском городе Шихан, где могли сделать яд “Новичок”, сносит свои корпуса.