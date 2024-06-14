Зеленський зустрівся із прем'єром Індії Моді: говорили про підготовку до Саміту миру та чорноморський експортний коридор
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Італії, щоб обговорити розширення торгівлі, підготовку до Саміту миру та чорноморський експортний коридор.
Президент України Володимир Зеленський в Італії провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, на якій обговорили розширення торгівлі між країнами та підготовку до Саміту миру. Про це повідомив Президент України у соцмережах, передає УНН.
"Зустрівся із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн "Групи семи"", - написав Зеленський.
За словами Президента, він обговорив з Моді розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві.
Говорили, як повідомляється, і про підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту. Зеленський подякував Моді за спрямування на Саміт делегації високого рівня.
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