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Зеленський зустрівся із прем'єром Індії Моді: говорили про підготовку до Саміту миру та чорноморський експортний коридор

Зеленський зустрівся із прем'єром Індії Моді: говорили про підготовку до Саміту миру та чорноморський експортний коридор

Київ • УНН

 • 30453 перегляди

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Італії, щоб обговорити розширення торгівлі, підготовку до Саміту миру та чорноморський експортний коридор.

Президент України Володимир Зеленський в Італії провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, на якій обговорили розширення торгівлі між країнами та підготовку до Саміту миру. Про це повідомив Президент України у соцмережах, передає УНН

"Зустрівся із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн "Групи семи"", - написав Зеленський. 

За словами Президента, він обговорив з Моді розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві.

Говорили, як повідомляється, і про підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту. Зеленський подякував Моді за спрямування на Саміт делегації високого рівня.

Зеленський назвав головний результат саміту G7 для України14.06.24, 01:23 • 113204 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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