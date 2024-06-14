Киев • УНН
Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в Италии, чтобы обсудить расширение торговли, подготовку к Саммиту мира и черноморский экспортный коридор.
Президент Украины Владимир Зеленский в Италии провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой обсудили расширение торговли между странами и подготовку к Саммиту мира. Об этом сообщил Президент Украины в соцсетях, передает УНН.
"Встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках рабочего визита в Италию для участия в саммите стран "Группы семи"", - написал Зеленский.
По словам Президента, он обсудил с Моди развитие двусторонних отношений и расширение торговли, в частности в контексте функционирования черноморского экспортного коридора. Рассмотрели возможность обмена опытом использования новых технологий в сельском хозяйстве.
Говорили, как сообщается, и о подготовке Глобального саммита мира и пунктах повестки дня Саммита. Зеленский поблагодарил Моди за направление на Саммит делегации высокого уровня.
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