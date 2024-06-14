Президент Владимир Зеленский подытожил саммит G7, в частности рассказал о главном результате для Украины. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

По словам президента, со всеми лидерами на саммите G7 он говорил об ускорении отправки в Украину заявленных пакетов помощи.

Главный результат для нас - будет больше ПВО для наших городов. "Петриоты" - это уже фактически украинское слово. Будет и больше техники и других необходимых вещей для фронта. Решено и по использованию российских активов в пользу Украины, есть первый весомый шаг G7 по $50 миллиардов. Спасибо! Президент Владимир Зеленский

Дополнение

Президент Владимир Зеленский также отметил, что Украина подписала соглашения по безопасности со всеми странами G7.

И в целом уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию Президент Владимир Зеленский

Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьером Великобритании