Президент Зеленский заявил, что главным результатом саммита G7 для Украины стало получение большего количества систем противовоздушной обороны и военной техники для фронта, а также решение об использовании российских активов на сумму 50 миллиардов долларов в пользу Украины.
Президент Владимир Зеленский подытожил саммит G7, в частности рассказал о главном результате для Украины. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
По словам президента, со всеми лидерами на саммите G7 он говорил об ускорении отправки в Украину заявленных пакетов помощи.
Главный результат для нас - будет больше ПВО для наших городов. "Петриоты" - это уже фактически украинское слово. Будет и больше техники и других необходимых вещей для фронта. Решено и по использованию российских активов в пользу Украины, есть первый весомый шаг G7 по $50 миллиардов. Спасибо!
Дополнение
Президент Владимир Зеленский также отметил, что Украина подписала соглашения по безопасности со всеми странами G7.
И в целом уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию
Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьером Великобритании13 июня 2024, 18:48 • 22009 просмотров