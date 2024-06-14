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Зеленський назвав головний результат саміту G7 для України

Зеленський назвав головний результат саміту G7 для України

Київ • УНН

 • 113203 перегляди

Президент Зеленський заявив, що головним результатом саміту G7 для України стало отримання більшої кількості систем протиповітряної оборони та військової техніки для фронту, а також рішення про використання російських активів на суму 50 мільярдів доларів на користь України.

Президент Володимир Зеленський підсумував саміт G7, зокрема розповів про головний результат для України. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

За словами президента, з усіма лідерами на саміті G7 він говорив про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів допомоги.

Головний результат для нас – буде більше ППО для наших міст. "Петріоти" – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо $50 мільярдів. Дякую!

Президент Володимир Зеленський

Доповнення

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що Україна підписала безпекові угоди з усіма країнами G7.

І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання

Президент Володимир Зеленський

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