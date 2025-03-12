Зеленський: визнання окупованих територій рф неможливе - це наша головна червона лінія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані росією території, оскільки це суперечить Конституції та є порушенням суверенітету держави, передає УНН.

Щодо червоних ліній, я, як Президент, і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою Конституцію, а будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись. Це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території рф ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це, наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто про це забувати не буде. Коли я кажу, що ніхто про це забувати не буде - це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України - заявив Президент.

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