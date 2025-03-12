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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31780 перегляди

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Зеленський: визнання окупованих територій рф неможливе - це наша головна червона лінія

Київ • УНН

 • 12756 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території, бо це порушує Конституцію. Україна готова до переговорів та 30-денного припинення вогню за певних умов.

Зеленський: визнання окупованих територій рф неможливе - це наша головна червона лінія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані росією території, оскільки це суперечить Конституції та є порушенням суверенітету держави, передає УНН.

Щодо червоних ліній, я, як Президент, і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою Конституцію, а будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись. Це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території рф ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це, наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто про це забувати не буде. Коли я кажу, що ніхто про це забувати не буде - це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України 

- заявив Президент.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф11.03.25, 20:08 • 141070 переглядiв

Раніше

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі.

Зеленський наголосив, що ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Зеленський зазначив, що Україна готова працювати під сильним лідерством президента США Дональда Трампа, щоб досягти тривалого миру.

Аліна Волянська

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