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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Зеленский: признание оккупированных территорий рф невозможно - это наша главная красная линия

Киев • УНН

 • 12747 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные территории, потому что это нарушает Конституцию. Украина готова к переговорам и 30-дневному прекращению огня при определенных условиях.

Зеленский: признание оккупированных территорий рф невозможно - это наша главная красная линия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные россией территории, поскольку это противоречит Конституции и является нарушением суверенитета государства, передает УНН.

Что касается красных линий, я, как Президент, и украинцы, как граждане своей страны, не будут нарушать свою Конституцию, а будут защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень непросто против такого врага сражаться. Это понятно. Но сегодня мы воюем за нашу независимость. И потому признавать любые оккупированные территории рф мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это, наши герои гибли. Сколько раненых, сколько всего прошло. Поэтому никто об этом забывать не будет. Когда я говорю, что никто об этом забывать не будет - это самая главная красная линия. Мы никому не дадим забыть об этом преступлении против Украины 

- заявил Президент.

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф11.03.25, 20:08 • 141058 просмотров

Ранее

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе.

Зеленский подчеркнул, что никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Зеленский отметил, что Украина готова работать под сильным лидерством президента США Дональда Трампа, чтобы достичь длительного мира.

Алина Волянская

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