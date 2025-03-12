Зеленский: признание оккупированных территорий рф невозможно - это наша главная красная линия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные россией территории, поскольку это противоречит Конституции и является нарушением суверенитета государства, передает УНН.

Что касается красных линий, я, как Президент, и украинцы, как граждане своей страны, не будут нарушать свою Конституцию, а будут защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень непросто против такого врага сражаться. Это понятно. Но сегодня мы воюем за нашу независимость. И потому признавать любые оккупированные территории рф мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это, наши герои гибли. Сколько раненых, сколько всего прошло. Поэтому никто об этом забывать не будет. Когда я говорю, что никто об этом забывать не будет - это самая главная красная линия. Мы никому не дадим забыть об этом преступлении против Украины