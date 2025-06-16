Зеленський сьогодні відвідує Австрію - ЗМІ

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
Ексклюзив
09:55 • 4206 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
08:24 • 19692 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
07:14 • 30367 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
06:29 • 39798 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
06:27 • 41362 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
05:14 • 46332 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 72498 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 128580 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 116217 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 103062 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5м/с
45%
748мм
Популярнi новини
Британія вперше в історії призначила керівником Мі-6 жінку: хто очолить спецслужбу16 червня, 01:59 • 35238 перегляди
Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні 16 червня, 02:17 • 75749 перегляди
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами: є влучання у житлову багатоповерхівку, десятки постраждалих (відео)16 червня, 02:54 • 76756 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 36792 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 14220 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 13632 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 15186 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 112743 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 184898 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 243218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Канада
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 12097 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 37597 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 54830 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 51078 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 149017 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Шахед-136
Brent
Калібр (ракета)
Вашингтон пост

Зеленський сьогодні відвідує Австрію - ЗМІ

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Володимир Зеленський зустрінеться з президентом, канцлером та міністрами Австрії. Віце-канцлер запропонує Австрію як місце для мирних переговорів.

Зеленський сьогодні відвідує Австрію - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський цього понеділка відвідує Австрію, повідомляє Kleine Zeitung та Heute, пише УНН.

Деталі

"У понеділок Володимир Зеленський прибув до Відня з державним візитом", - пише Heute.

"Президент України приземлився у Відні", - зазначає Heute.

Це, як зазначається, його перший візит до Відня із початку російської агресивної війни у лютому 2022 року. Наприкінці березня 2023 року Зеленський виступав у Нацраді країни по відеозв’язку. Ця подія була затьмарена бойкотом парламентарів FPÖ. Велика кількість членів SPÖ також залишилася осторонь, пише видання.

Тиждень тому Kronen Zeitung повідомляла, що Зеленський приїде до Відня в понеділок. Однак візит спочатку офіційно не було підтверджено ні австрійською, ні українською владою, пише видання. "У понеділок у Відні Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, канцлером Крістіаном Штокером (ÖVP) і кількома міністрами. Також відбудеться зустріч з міністром закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер (NEOS)", - пише видання.

Віце-канцлер Австрії Андреас Баблер (SPÖ) має намір запропонувати Президенту України Володимиру Зеленському під час робочої зустрічі у Відні в понеділок Австрію як місце для майбутніх мирних переговорів, про що повідомляється в пресрелізі його офісу в понеділок. Віце-канцлер підкреслив, що Австрія солідарна з Україною від початку російської агресивної війни та прийняла свої обов’язки. Це включає надання гуманітарної допомоги.

Лідер FPÖ Герберт Кікль, як пише видання, "уже заздалегідь різко розкритикував візит". "Як нейтральна держава, Австрія має завдання бути будівничим мостів і посередником, а не стати стороною війни", - сказав він у пресрелізі. 

ORF.at пише, що у понеділок перекрили площу Героїв. Поліція з ранку заборонила вхід до забороненої зони. 

Читальні зали Національної бібліотеки та Будинку історії залишаться закритими. Планується також велика присутність поліції. Анонсовано два мітинги: один на підтримку України та один проти візиту Зеленського, пише видання.

Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios16.06.25, 08:14 • 46297 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Відень
Александер ван дер Беллен
Австрія
Володимир Зеленський
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9