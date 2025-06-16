Зеленський сьогодні відвідує Австрію - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський цього понеділка відвідує Австрію, повідомляє Kleine Zeitung та Heute, пише УНН.

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"У понеділок Володимир Зеленський прибув до Відня з державним візитом", - пише Heute.

"Президент України приземлився у Відні", - зазначає Heute.

Це, як зазначається, його перший візит до Відня із початку російської агресивної війни у лютому 2022 року. Наприкінці березня 2023 року Зеленський виступав у Нацраді країни по відеозв’язку. Ця подія була затьмарена бойкотом парламентарів FPÖ. Велика кількість членів SPÖ також залишилася осторонь, пише видання.

Тиждень тому Kronen Zeitung повідомляла, що Зеленський приїде до Відня в понеділок. Однак візит спочатку офіційно не було підтверджено ні австрійською, ні українською владою, пише видання. "У понеділок у Відні Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, канцлером Крістіаном Штокером (ÖVP) і кількома міністрами. Також відбудеться зустріч з міністром закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер (NEOS)", - пише видання.

Віце-канцлер Австрії Андреас Баблер (SPÖ) має намір запропонувати Президенту України Володимиру Зеленському під час робочої зустрічі у Відні в понеділок Австрію як місце для майбутніх мирних переговорів, про що повідомляється в пресрелізі його офісу в понеділок. Віце-канцлер підкреслив, що Австрія солідарна з Україною від початку російської агресивної війни та прийняла свої обов’язки. Це включає надання гуманітарної допомоги.

Лідер FPÖ Герберт Кікль, як пише видання, "уже заздалегідь різко розкритикував візит". "Як нейтральна держава, Австрія має завдання бути будівничим мостів і посередником, а не стати стороною війни", - сказав він у пресрелізі.

ORF.at пише, що у понеділок перекрили площу Героїв. Поліція з ранку заборонила вхід до забороненої зони.

Читальні зали Національної бібліотеки та Будинку історії залишаться закритими. Планується також велика присутність поліції. Анонсовано два мітинги: один на підтримку України та один проти візиту Зеленського, пише видання.

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