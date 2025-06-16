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Зеленский сегодня посещает Австрию - СМИ

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Владимир Зеленский встретится с президентом, канцлером и министрами Австрии. Вице-канцлер предложит Австрию в качестве места для мирных переговоров.

Зеленский сегодня посещает Австрию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в этот понедельник посещает Австрию, сообщает Kleine Zeitung и Heute, пишет УНН.

Детали

"В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Вену с государственным визитом", - пишет Heute.

"Президент Украины приземлился в Вене", - отмечает Heute.

Это, как указано, его первый визит в Вену с начала российской агрессивной войны в феврале 2022 года. В конце марта 2023 года Зеленский выступал в Нацсовете страны по видеосвязи. Это событие было омрачено бойкотом парламентариев FPÖ. Большое количество членов SPÖ также осталось в стороне, пишет издание.

Неделю назад Kronen Zeitung сообщала, что Зеленский приедет в Вену в понедельник. Однако визит сначала официально не был подтвержден ни австрийскими, ни украинскими властями, пишет издание. "В понедельник в Вене Зеленский встретится с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, канцлером Кристианом Штокером (ÖVP) и несколькими министрами. Также состоится встреча с министром иностранных дел Беате Майнль-Райзингер (NEOS)", - пишет издание.

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер (SPÖ) намерен предложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочей встречи в Вене в понедельник Австрию как место для будущих мирных переговоров, о чем сообщается в пресс-релизе его офиса в понедельник. Вице-канцлер подчеркнул, что Австрия солидарна с Украиной с начала российской агрессивной войны и приняла свои обязанности. Это включает оказание гуманитарной помощи.

Лидер FPÖ Герберт Кикль, как пишет издание, "уже заранее резко раскритиковал визит". "Как нейтральное государство, Австрия должна быть строителем мостов и посредником, а не стать стороной войны", - сказал он в пресс-релизе. 

ORF.at пишет, что в понедельник перекрыли площадь Героев. Полиция с утра запретила вход в запрещенную зону. 

Читальные залы Национальной библиотеки и Дома истории останутся закрытыми. Планируется также большое присутствие полиции. Анонсированы два митинга: один в поддержку Украины и один против визита Зеленского, пишет издание.

Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios16.06.25, 08:14 • 46009 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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