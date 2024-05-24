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Зеленський показав, як виглядає поліграфічний комплекс у Харкові після удару рф

Зеленський показав, як виглядає поліграфічний комплекс у Харкові після удару рф

Київ • УНН

 • 19636 перегляди

Російський ракетний удар зруйнував один з найбільших в Україні поліграфічних комплексів у Харкові, в результаті чого загинуло 7 і поранено 21 особу, згоріли десятки тисяч книг, включаючи дитячу літературу та підручники.

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав Харків, показав, як виглядає один із найбільших поліграфічних комплексів, по якому вчора завдали ракетний удар російські війська, пише УНН.

Деталі

"Один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України. Вчора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників..." - підписав Зеленський відео з місця події, яке відвідав.

Президент наголосив, що "ніколи російський терор не має залишатися безкарним". "Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла", - вказав він.

"Дякую всім, хто допомагає нашим людям! Дякую всім, хто захищає Україну!" - підсумував Зеленський.

Зеленський у Харкові: заслухав доповіді про оборону та енергетичну інфраструктуру24.05.24, 13:18 • 17433 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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