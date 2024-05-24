Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123317 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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23 мая 2024, 08:25  •  127863 просмотра

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Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

Российский ракетный удар разрушил один из крупнейших в Украине полиграфических комплексов в Харькове, в результате чего погибло 7 и ранен 21 человек, сгорели десятки тысяч книг, включая детскую литературу и учебники.

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Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

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путин готов к переговорам о прекращении войны в Украине при условии, что Киев признает "границы", по которым сейчас проходит линия фронта.

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Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации в Бюро.

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Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Итальянский подросток Карло Акутис, который родился в Лондоне и умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым святым тысячелетия после того, как Ватикан признал два чуда, которые приписывают его заступничеству.

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Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

Только 40 из 228 населенных пунктов деоккупированной Херсонской области пока остаются без электроснабжения, а 9 населенных пунктов - без газоснабжения.

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Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

В Тисе нашли еще одного утопленника

Утопленника, жителя Закарпатья 1975 года рождения, обнаружили в реке Тиса пограничники, а тело вытащили на берег спасатели и полиция, обстоятельства смерти выясняются.

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В Тисе нашли еще одного утопленника

Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Харькове, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, восстановление поврежденной инфраструктуры и жилье для ВПЛ на фоне интенсивных боевых действий в регионе.

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Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

Украина и Польша начали официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов на правобережье Херсонской области, в том числе Херсон, повредив 11 жилых домов и учреждение культуры, одна 83-летняя женщина получила незначительные ранения.

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За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

Комиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, предварительно пришла к выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой, не найдя никаких признаков внешнего воздействия.

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"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси