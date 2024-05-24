Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Харьков, показал, как выглядит один из крупнейших полиграфических комплексов, по которому вчера нанесли ракетный удар российские войска, пишет УНН.

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"Один из крупнейших полиграфических комплексов Харькова и всей Украины. Вчера в результате российского ракетного удара здесь погибли семь человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще 21 человек получил ранения. Разрушен производственный комплекс, десятки тысяч книг сожжены этим ударом. Много детской литературы, учебных пособий, учебников..." - подписал Зеленский видео с места происшествия, которое посетил.

Президент подчеркнул, что "никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным". "Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство чувствовало последствия и цену своего зла", - указал он.

"Спасибо всем, кто помогает нашим людям! Спасибо всем, кто защищает Украину!" - подытожил Зеленский.

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