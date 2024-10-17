Зеленський підписав закон про Державний аграрний реєстр

У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 11063-д "Про Державний аграрний реєстр", який Верховна Рада ухвалила в цілому 19 вересня 2024 року. Про це пише УНН з посиланням на картку закону на сайті ВР.

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Очікується, що прийняття закону "Про Державний аграрний реєстр" сприятиме подальшій цифровізації українського агросектору, що є однією з вимог міжнародних партнерів.

Також ДАР має стати єдиним електронним вікном для спілкування агровиробників і органами влади. Завдяки прийнятому закону, в ДАР буде розширено коло тих, хто зможе отримати державну допомогу. Дякуємо Верховній Раді за підтримку

Згідно з прийнятим в цілому законом передбачається:

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 4 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього закону