Зеленский подписал закон о Государственном аграрном реестре

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 11063-д «О Государственном аграрном реестре», который Верховная Рада приняла в целом 19 сентября 2024 года. Об этом пишет УНН с ссылкой на карточку закона на сайте ВР.

Детали

Ожидается, что принятие закона «О Государственном аграрном реестре» будет способствовать дальнейшей цифровизации украинского агросектора, что является одним из требований международных партнеров.

Также ДАР должен стать единым электронным окном для общения агропроизводителей и органами власти. Благодаря принятому закону, в ДАР будет расширен круг тех, кто сможет получить государственную помощь. Спасибо Верховной Раде за поддержку - отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Согласно принятому в целом закону предусматривается:

Расширение круга пользователей ДАР. Государственную поддержку смогут получать не только производители сельскохозяйственной продукции, но и организации водопользователей и субъекты агропромышленного комплекса;

Урегулирование правового статуса ГАР и источников его финансирования. В частности, ГАР определен как комплексная информационная система, которая будет обеспечивать, в частности, сбор, накопление, интегрирование, хранение, отображение, обработку данных, в том числе использование реестровой информации, предоставление административных и других публичных услуг.



Определение полномочий держателя, администратора и технического администратора ДАР, а также объектов ДАР и виды реестровой информации, которая будет обрабатываться в нем;



Обеспечение возможности формирования выписок из ДАР;



Определение прав и обязанностей пользователей ДАР;



Определение обязательного использования данных ДАР и/или программных средств ведения ДАР при предоставлении государственной поддержки, предоставлении частичных гарантий по кредитным обязательствам субъектами малого и среднего бизнеса, предоставлении поддержки страхования сельскохозяйственной продукции;



Приведение положений, регулирующих функционирование ГАР, в соответствие с требованиями Закона Украины «О публичных электронных реестрах»;



Формирование отдельных подсистем (разделов) реестра, что обеспечит возможность действующий Государственный аграрный реестр, который на сегодняшний функционирует в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», превратить в Государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции (фермерский реестр).



Внедрение мониторинга целевого использования государственной поддержки и помощи, грантов в сельском хозяйстве с учетом позиции международных партнеров;



Обеспечение электронного информационного взаимодействия ДАР с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами и системами.



Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 4 настоящего раздела, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона - говорится в документе.

Напомним,

Кабмин одобрил проект закона о введении электронной системы взаимодействия в сфере землеустройства и оценки земель. Система будет работать на базе Госземкадастра и упростит процедуры в земельных отношениях.