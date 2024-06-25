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Зеленський обговорив пріоритетні потреби України з головою Бундесрату Німеччини

Київ • УНН

 • 16053 перегляди

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундесрату Німеччини Мануелою Швезіг під час її першого візиту в Україну, обговоривши вступ України до ЄС, ситуацію на полі бою, необхідність у системах протиповітряної оборони, зусилля з відновлення та зміцнення співпраці між українськими та німецькими регіонами.

Зеленський обговорив пріоритетні потреби України з головою Бундесрату Німеччини

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з  Головою Бундесрату Федеративної Республіки Німеччина Мануелою Швезіг, яка вперше перебуває в Україні з візитом. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.

Деталі 

Глава держави подякував за підтримку України з боку Німеччини, пакети допомоги й прихисток для наших людей. Володимир Зеленський також відзначив затвердження державами – членами Євросоюзу переговорних рамок для України щодо вступу до ЄС.

Президент розповів про ситуацію на полі бою та першочергові потреби українців на тлі посилення російських повітряних атак.

Володимир Зеленський відзначив ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони й наголосив на тому, що поставки додаткових систем ППО потрібні нашій країні якнайшвидше.

Під час зустрічі сторони обговорили конкретні результати Конференції з питань відновлення України (URC 2024) в Берліні, на якій започаткували низку міжнародних альянсів, що сприятимуть відновленню нашої країни.

Багато документів, багато договорів укладено як на рівні держав, так і на рівні громад України та Німеччини. Також відбувся важливий діалог між представниками бізнесу

– зауважив президент.

Володимир Зеленський та Мануела Швезіг також обговорили результати спільного патронату Президента України та Федерального президента Німеччини над українськими та німецькими містами й громадами.

Зокрема, відзначили зміцнення співпраці між землею Мекленбург-Передня Померанія та Чернігівською областю.

Нагадаємо

У понеділок, 24 червня, президентка Бундесрату Німеччини Мануела Швезіг у Києві зустрілась з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Сторони обговорили захист людей та інфраструктури, допомогу в енергетиці, партнерство на рівні громад та областей

Володимир Омельченко

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