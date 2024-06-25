Зеленський обговорив пріоритетні потреби України з головою Бундесрату Німеччини

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундесрату Німеччини Мануелою Швезіг під час її першого візиту в Україну, обговоривши вступ України до ЄС, ситуацію на полі бою, необхідність у системах протиповітряної оборони, зусилля з відновлення та зміцнення співпраці між українськими та німецькими регіонами.