Президентка Бундесрату з візитом у Києві: обговорила зі Шмигалем допомогу
Київ • УНН
Президент Бундесрату Мануела Швезіг відвідала Київ, де зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити захист людей та інфраструктури, допомогу в енергетичному секторі та партнерство на місцевому та регіональному рівнях.
Президентка Бундесрату Німеччини Мануела Швезіг відвідує Київ з візитом, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уже провів із нею зустріч, де сторони обговорили захист людей та інфраструктури, допомогу в енергетиці, партнерство на рівні громад та областей, про що повідомив очільник уряду у понеділок, пише УНН.
Вітаю в Києві Президентку Бундесрату Мануелу Швезіг. Обговорили захист людей та інфраструктури, допомогу у сфері енергетики, партнерство на рівні громад та областей
З його слів, він подякував Німеччині за організацію Конференції відновлення, а також за патронат над відбудовою Чернігівщини. "Цінуємо підтримку Уряду Німеччини і вагомий внесок у зміцнення України", - зазначив Шмигаль.
За даними Bild, прем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг – перша жінка-голова Бундесрату, яка приїхала в Україну з початку російського вторгнення.
Швезіг, яка представляє партію Олафа Шольца СДПН, прибула до Києва вранці. Упродовж дня вона має намір вести переговори з українськими політиками та чиновниками.
"Це знак солідарності всіх 16 федеральних земель [Німеччини] з Україною. Україна має перемогти у цій війні, і не можна допустити, щоб росії зійшла з рук ця агресія", - сказала Швезіг.
За словами Швезіг, її поїздка покликана, зокрема, протистояти "голосам, які все частіше лунають проти підтримки України, особливо на сході Німеччини".
З 1 листопада 2023 року Швезіг обіймає посаду голови Бундесрату, що юридично робить її четвертою за значимістю людиною в уряді після федерального президента, голови Бундестагу та канцлера.
Німеччина передала Україні партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури20.06.24, 16:53 • 21343 перегляди